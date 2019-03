Justin: "Me casaré dentro de cinco o diez años cuando encuentre a la mujer perfecta"

Justin Bieber demuestra día tras día que su amor y relación con la cantante Selena Gómez va viento en popa. Muchas son las caricias, besos y arrumacos que muestran a las cámaras pero a juzgar por las últimas declaraciones que el ídolo ‘teen’ ha declarado al diario francés ‘Le Parisien’ puede que la relación de un cambio radical.

Bieber ni corto ni perezoso ha afirmado que por el momento no tiene intenciones de casarse porque aún es un chico joven. ¡De eso no nos queda la menor duda, Justin! Y es que con tan sólo 18 años parece ser que ahora tiene dudas de si Selena Gómez es o no su mujer definitiva…

“Me casaré dentro de cinco o diez años cuando encuentre a la mujer adecuada”, afirmó sin tapujos. ¿Qué opinará su chica al respecto? La verdad que al momento intentó rectificar diciendo que eso “no quiere decir que Selena no sea la persona adecuada. Me mataría si digo lo contrario”.

Unas declaraciones que dan muy mucho que pensar. ¿Qué tendrá que decir su chica de todo esto?