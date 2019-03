Justin Bieber cara a cara con Taylor Lautner por Selena Gomez

Justin Bieber ha demostrado ser un novio ejemplar. Su novia Selena Gomez estaba como loca por acudir a la premiere de la última peli de Taylor Lautner, Abduction, y el cantante aguantó el tipo lo mejor que pudo.

Justin lo hace todo por Selena, y va allá a donde le pida su chica. Tanto es así que nuestro chico tuvo que hacer de tripas corazón y ver como su novia se reencontraba con su ex Taylor Lautner. Y es que estos dos chicos dejaron su relación hace más de un año pero parece que mantienen una excelente relación, por lo que a Justin no le queda más remedio que aceptar esa amistad. ¿Estará el cantante celoso de tal relación?

A juzgar por las continuas muestras de cariño que se regalaron no parece que Justin desconfíe en absoluto de su chica. Besos por aquí, abrazo por allá... La pareja demostró estar más unida que nunca y no quieren despegarse ni un sólo segundo. Vamos, que su relación va viento en popa.

Justin está tan enamorado de su chica que quiere que no se le olvide ni un solo día, por lo que ha publicado en su Twitter "Te quiero mi amor". Y es que el cantante derrocha amor por todos los poros de su piel...

No sabemos si en la figura de cera de Justin Bieber que pronto veremos en el Museo de la Cera de Madrid llevará los pantalones de su chica, que tanto le gusta ponerse, pero seguro que al canadiense no le importaría nada que hicieran una figura a su chica y les pusieran juntos para no separarse en toda la vida.

Una pareja muy de moda y que a juzgar por su actitud tan cariñosa y ejemplar, van a darnos pasión para largo...