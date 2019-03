Justin Bieber cancela varios eventos con sus fans por estar al borde de la depresión

Justin Bieber está desbordado después de que su último lanzamiento musical, 'Purpose', le haya supuesto un gran reconocimiento en el terreno musical. Si el ídolo ya contaba con el respaldo de millones de fans, ahora también con los críticos muiscales. Pero el cantante ha decidido hacer un parón ya que se siente "infeliz" como el mismo revela a través de su perfil de Instagram. ¿El motivo? El intérprete de 'Sorry' le agota los encuentros con sus fans ya que la presión de cumplir con las expectativas de todos y hacerles feliz le está llevando al borde de la depresión.

Desde que comenzase su carrera, con apenas 16 años, su fama se ha disparatado. Su primer hit fue 'Baby' y a partir de ahí el artista se ha visto envuelto en polémicas por sus adicciones y amoríos pero también ha estado llena de premios y arrasando con cada nuevo tema que lanzaba al mercado. Aunque, han pasado tan sólo cuatro años, desde que un inocente Bieber con flequillo y voz de niño se convirtiese en todo un fénomeno, el cantante ha decido parar por su salud mental. ¿Habrá decidido asentar la cabeza de una vez por todas?

En sus últimas entrevistas hemos podido conocer a un chico más sereno y maduro de lo que nos tiene acostumbrados. Tanto es así, que llegó a reconocer en una entrevista para la revista 'Clush' que "para convertirse en un hombre había primero que reconocer los errores". El cantante ha terminado el comunicado de la siguiente forma: "De verdad que lo siento mucho, y desearía que no me resultara tan duro... Y quiero mantenerme dentro de esta mentalidad sana en la que me encuentro ahora y así regalaros el mejor concierto que hayáis visto". ¡Seguro que vuelve más renovado que nunca!