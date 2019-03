Justin Bieber cambia de look al teñirse el pelo de rubio platino

Lo mostró en un show de la NBC

Justin Bieber ha vuelto a ser noticia, y esta vez no es por el éxito que está teniendo su nuevo tema, 'What Do You Mean', o por Selena Gomez. El cantante ocupa las portadas porque ha vuelto a cambiar de look. Primero le vimos con peinado distinto en los VMAs, pero ahora ha sido el color lo que ha cambiado, y es que se ha teñido de rubio platino.