Justin Bieber se burla de los chicos de One Direction en Snapchat por lanzar su disco el mismo día

UNA AUTÉNTICA BATALLA MUSICAL

Justin Bieber ha sentado las bases en su perfil de Snapchat de lo que será una auténtica batalla por convertirse en el número uno en las listas de éxitos el próximo 13 de noviembre. El canadiense les ha declarado la guerra a los chicos de One Direction, quienes lanzan su próximo y último disco, 'Made In The A.M.', el mismo día que el ex de Selena Gomez, a través de un cómico vídeo en el que el solista imita la supuesta reacción de la banda británica al recibir la noticia. ¿Quién ganará la batalla? ¿Se habrán enfadado los 1D por la provocación de Bieber?