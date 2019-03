Justin Bieber es besado por una chica durante el rodaje de su último videoclip

Justin Bieber está que no para, y es que cada día el principito del pop es noticia. Si hace unos días saltaba a la palestra un vídeo de Justin mientras dormía, grabado por una modelo brasileña con la que había compartido la noche y la cama. Ahora es el propio Justin el que publica una fotografía junto a otra joven mediante su cuenta de Instagram, saltándose así de nuevo las alarmas.

En la imagen se puede observar como una chica muy mona de pelo rubio besa en la mejilla a Bieber mientras coloca una de sus manos sobre el hombro de este y con la otra, tira de la cadena que le cuelga. ¡'Arggg' que te como!

A su vez, Justin no desaprovecha la oportunidad para agarrarla de la cintura y posar sonriente frente a la cámara. Con una camiseta blanca y señalando hacia la rubia que está a su lado, el cantante deja entrever que no se lo está pasando nada mal. Pero a pesar de ese beso en la mejilla, no hay nada que demuestre que entre ellos hay algo más... ¿O sí?