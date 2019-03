Justin Bieber, baño de espuma y cena para uno en Hollywood

YA NO SABE COMO LLAMAR LA ATENCIÓN DE SELENA

Desde que Justin Bieber y Selena Gomez pusiesen tierra de por medio, el principito del pop parece no levantar cabeza. Y es que mientras su ex pasea junto a Orlando Bloom, al cantante le hemos visto salir de un restaurante de Hollywood con cara de pena. Pero ahí no queda eso, sino que además ha publicado una imagen en las redes sociales en la que aparece muy sexy jugando con la espuma. ¿Ira esta provocativa imagen dedicada a Sele? ¿Cómo terminará esta historia de amor y desamor?