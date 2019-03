Justin Bieber es atacado por Post Malone en un club de Houston

Parece que Justin Bieber si no tiene una polémica de por medio no se siente completo del todo. Y es que aunque esta vez no ha sido sobre el escenario, lo cierto es que Bieber ha vuelto a liarla.

El cantante se encontraba de fiesta en un club de Houston (ciudad donde ofreció un concierto con su gira 'Purpose'), y allí protagonizó un altercado con el telonero de sus conciertos Post Malone.

Resulta que el principito del pop se pasó de listo quemando con un cigarrillo el brazo a Post Malone y aunque el rapero continúo cantando como si nada, más tarde llegaron las represalias. Malone se dio la vuelta y sin dudarlo agarró a Bieber por el cuello. ¡Para verlo pincha aquí!