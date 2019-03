Justin Bieber aspira a los 'Oscar' de los perfumes con su fragancia 'Someday'

El festival de la ‘Fragancia del Año 2012’ reunirá a lo mejorcito de todo el panorama de la industria a nivel mundial. ¿Y quién estará allí? El mismísimo de Justin Bieber, y no para prestar su voz en dicha gala, no. El canadiense, que no para de cosechar existos, fuera y dentro de los escenarios, opta al premio anual ‘Fifi’ por su primera fragancia: ‘Someday’. Para ser un novato en esto, Bieber compite contra grandes como Prada y Tom Ford. ¡Ahí es nada!

Prueba del grandísimo éxito de la fragancia del novio de Selana Gomez es que lleva recaudados más de tres millones de dólares por este perfume femenino, sólo en los grandes almacenes estadounidenses Macy's. Si echamos cuentas cuánto habrá recaudado alrededor del mundo... Por ello, su nominación a los premios está más que justificada. Los Fifi están considerados como 'los Oscar del perfume'. Bieber ha conseguido muchísimos premios en el mundo de la música pero parece que poco a poco le van lloviendo de otros campos muy diferentes a su carrera profesional.

La gran gala tendrá lugar el próximo 21 de mayo, en la ciudad de Nueva York. Una velada que año tras año congrega a lo mejor de la industria y donde se valora muchísimo las opiniones de los clientes. Este año dicho evento va a estar lleno de estrellas del pop, ya que además de tener la presencia de Bieber, el cantante se verá las caras con otra compañera de profesión para alzarse con el premio: Beyoncé. Junto a ellos grandes de la moda como Tom Ford y casas de lujo como la de Bottega Venetta, Gucci, Armani e Yves Saint Laurent. ¿Podrá Justin con las todopoderosas firmas de lujo?