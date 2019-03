Justin Bieber arrasa con su show en Los Ángeles, rodeado de celebrities

Justin Bieber ha comenzado fuerte con su gira mundial 'Believe Tour'. Y no lo decimos porque en su primer concierto echase la primera papilla en directo, no. Lo decimos porque el canadiense llegó con su show a Los Ángeles… y, en su segundo día en la ciudad, arrasó. Tanto que, muchísimas celebrities no quisieron perderse el gran espectáculo del chico de Selena Gomez y comentar vía red social cómo fue la experiencia. Y parece que Justin no les defraudó…

“Ayer por la noche vi a The Black Keys, esta noche vi a Bieber. Creo que mi semana musical se ha completado”, tuiteaba Katy Perry y acto seguido se proclamaba una ‘belieber’ más, posando en una foto junto a algunas adolescentes, todas ataviadas con la tan característica sudadera morada del cantante.

Heidi Klum felicitaba al cantante vía Twitter: “Justin estuviste genial”; mientras las Kardashian enseñaban a medio mundo sus entradas para disfrutar del espectáculo. Cody Simpson, telonero del canadiense, alucinaba también en la red social con la experiencia que había podido vivir de la mano de Bieber esa noche; y Carly Rae Jepsen, que también pisó esa noche el escenario del 'Believe Tour' se sintió arropadísima por las fans del cantante, y así quiso transmitirlo en su perfil de Twitter, junto con una foto de ella misma sobre el escenario.

El show del cantante no deja indiferente a nadie. Y no sabemos si ha sido por eso, por la calidad de Bieber como cantante o por lo bien que luce unas alas gigantes en este último espectáculo, pero la conocida firma de lencería Victoria’s Secret acaba de hacer público que contará con el canadiense para poner música en su tan conocido desfile de fin de año. Justin prestará su voz al evento, junto a Rihanna y Bruno Mars, mientras los ‘ángeles’ caídos del cielo lucen sus cuerpazos y mini modelitos.