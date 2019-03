Justin Bieber, Ariana Grande y Kendall Jenner hacen un vídeo casero del nuevo tema de Carly Rae Jepsen

A Justin Bieber le ha encantado la nueva canción 'I really like you' de su telonera Carly Rae Jepsen, tanto le ha gustado que ha reunido a sus mejores amigos como: Ariana Grande, Kendall Jenner, Lance Bass para grabar un vídeo de 'aficionados' para la canción de Carly.

Justin ha compartido el vídeo en YouTube, en él se puede ver como todos sus amigos cantan en 'play back', bailan la canción y realmente se lo pasan genial haciendo una versión de videoclip casero.

El vídeo se graba en varias habitaciones de la casa de Bieber, también en lo que parece un sala de baile, también aparecen juntos Kendall y Bieber bailando salvajemente y cantando. No es la primera que el principito del pop le dedica un vídeo así a su telonera y es que con su último hit 'Call Me Maybe' ya lo hizo junto a Selena Gomez y Ashley Tisdale.