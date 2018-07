Justin Bieber anuncia que no se hará más fotos con sus fans

¡Justin Bieber no puede más! El cantante ha confesado que está harto de hacerse fotos con sus fans y que se siente como un animal del zoo.

El principito del pop ha anunciado la noticia colgando un extenso mensaje que ha publicado en su cuenta personal de Instagram: "Si me veis por ahí, sabed que no voy a hacerme una foto. He acabado con hacerme fotos. Ha llegado a un punto en el que la gente ni siquiera me dice hola o me reconoce como una persona, me siento como un animal del zoo, y quiero ser capaz de conservar mi cordura".

Una decisión que llega días después de que por las redes hayan circulado unas imágenes suyas paseando por el parque y dando de comer a unas ardillas sin que él se enterase de que estaba siendo fotografiado.

Además en el texto asegura que porque la gente se haya comprado su nuevo álbum eso no les da ningún derecho a exigirle una foto junto a él. ¿Tú qué opinas?