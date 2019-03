Justin Bieber amenaza a sus fans con hacer privadas sus redes si no cesan los insultos hacia su nueva novia Sophia Richie

Desde que Justin Bieber y Selena Gómez no están juntos, han sido incontables las críticas a las nuevas parejas del cantante por parte de sus fans. Parece que, según ellas, ninguna de sus novias o chicas con las que se le ha relacionado han sido suficientes para él.

Sophia Richie, la nueva pareja del cantante, no iba a ser menos. Salen juntos desde hace muy poco tiempo, y ella le está acompañando a Tokyo, donde Justin tiene unos conciertos. Durante el viaje aprovecharon para sacarse unas fotos que el cantante publicó en su cuenta de Instagram. Acto seguido las 'beliebers' comenzaron a criticar a la hija de Lionel Richie. El canadiense no se pudo contener y se impuso a sus fans:"Voy a tener que privatizar mi cuenta en Instagram si vosotros no paráis de odiar a quien llevo al lado. Si fuérais buenas fans respetaríais a la gente que me gusta".