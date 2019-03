Justin Bieber es agredido en una discoteca de Toronto

Otro episodio más en las peripecias de Justin Bieber. Si hace unas semanas fue Justin quien la lio en un bar al enzarzarse en un pelea con un joven, ahora ha sido al cantante a quien han agredido mientras se divertía en una discoteca de Toronto, según informa el portal TMZ.

Justin se había propuesto salir de fiesta y pegarse una buena juerga, pero lo que no se esperaba es cómo iba transcurrir el final de la noche. Todo trascurrió alrededor de las 3:00 am del pasado sábado cuando Bieber decidió abandonar la zona VIP en la que había pasado gran parte de la noche para mezclarse entre la multitud y demostrar lo bien que mueve el esqueleto. De repente, a alguien no le debió de gustar la idea de compartir la pista de baile con el ‘pop star’ y le tiró de la camisa e intentó empujar contra el suelo.

La reacción de Justin no se hizo esperar e intentó defenderse como buenamente pudo soltando algunos puñetazos y patadas al aire. Finalmente fueron los guardaespaldas del canadiense quienes resolvieron la pelea expulsando del local al agresor y saliendo ellos mismos junto al cantante después de truncarle la fiesta. Ni Bieber ni su equipo quisieron llamar a la policía para evitar así que la polémica se extendiera.