Justin Bieber agobia a Selena Gomez con regalos

NO PARA DE GASTAR PARA TENER A SU CHICA CONTENTA

El cantante Justin Bieber se piensa que a las chicas hay que conquistarlas a base de regalos y parece que Selena Gomez no está muy contenta por ello. Al parecer, el canadiense no para de gastar para que Selena esté contenta pero la chica no es nada materialista y está un poco harta.