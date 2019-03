Justin Bieber se afeita ante todos sus seguidores de Instagram

No hay momento del día que Justin Bieber no quiera hacer presente a sus seguidores de las redes sociales. Esta vez, el ídolo de masas ha decidido compartir con sus millones de believers de Instagram un acontecimiento muy especial: su afeitado.

Con el móvil en una mano y la maquinilla en la otra, Bieber se pregunta ante el espejo: "¿Debería hacerlo?", y uno de sus 'coleguis' allí presentes contesta: "Hazlo". ¡Y manos a la obra! Justin no duda en ponerse una buena cantidad de crema sobre su 'barba' después de comentar: "Descanse en paz, bigote". El resto nos lo podemos imaginar.

La divertida escena con la que nos ha deleitado la estrella del pop ya cuenta con más de 550 mil 'likes', y subiendo. Y es que no hay cosa que haga este chico que no cause el furor de sus millones de seguidores. ¿Qué será lo próximo con lo que nos sorprenda?