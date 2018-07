Justin Bieber advierte a Hailey Baldwin sobre Drake

Cuando parecía que la relación entre Drake y Rihanna iba a formalizarse, ahora el rapero se la juega a la cantante después de que el 'Memorial Day' lo pasase con la ex de Justin Bieber, Hailey Baldwin. "Estuvieron muy cariñosos", revela una fuente a Life & Style. ¡Ahora entendemos porque RiRi no quería comprometerse con el rapero!

Si Drake consideraba que Leonardo DiCaprio fue irrespetuoso con la de barbados, ahora el intérprete de 'One Dance' peca de lo mismo. Pero Justin Bieber no se iba a quedar callado, el canadiense ha querido advertir a la modelo sobre el músico y ha revelado a su ex que le encantan jugar con las mujeres. Además, Bieber considera que debe mantenerse lejos de Drake "a toda costa". Eso no quita que el intérprete de 'Sorry' admire a Drake y decida hacer un remix de su útlimo éxito, 'One Dance'.

Pero Baldwin no está dispuesta a escuchar los consejos de Bieber y cree que el ex de Selena Gomez está celoso de su nueva relación. "Drake y Hailey tuvieron una cita el martes por la noche, fueron al restaurante Ysabel y luego a Nice Guy. Él fue muy caballeroso todo el tiempo", afirma una fuente a HollywoodLife.com.