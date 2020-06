Aunque parecía que la tranquilidad había llegado a la vida de Justin Bieber tras superar sus problemas de adicción a las drogas y encontrar la estabilidad sentimental junto a su mujer Hailey Baldwin; el cantante ha vuelto a verse involucrado en una nueva polémica.

Recientemente el nombre del artista canadiense se hacía viral en redes sociales después de que varias usuarias le acusasen de abuso sexual a través de las redes sociales. Hechos que supuestamente tuvieron lugar en 2014.

Tras la publicación de estas supuestas acusaciones, y ante la gravedad del asunto, el cantante no ha dudado en romper su silencio y pronunciarse a través de su cuenta de Twitter para asegurar que todos estos comentarios son falsos, y además ha querido dejarlo demostrado a través de varias pruebas.

"Normalmente no respondo cosas ya que llevo toda mi carrera lidiando con acusaciones extrañas pero después de hablar con mi mujer y con mi equipo he decidido hablar sobre un tema esta noche. Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera", comienza diciendo el cantante. "He querido hablar de esto rápidamente y por respeto a todas esas víctimas que lidian con estos problemas día a día, y he querido asegurarme de que tenía todos los detalles antes de hacer ninguna declaración", explica Bieber.

Y continúa: "En las pasadas 24 horas un nuevo tuit apareció contando una historia de mí envuelto en un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. Esa historia no es verdad. De hecho, tal y como pronto demostraré, nunca estuve en esa localización. Como su historia relata, sorprendí a la audiencia en el Sxsw de Austin cundo aparecí en el escenario con el que era mi asistente en los conciertos y canté unas canciones. Lo que esa persona no sabía es que aparecí en ese show con la que entonces era mi novia, Selena Gomez".

Un tuit donde además adjunta pruebas que demostraría su testimonio, además de asegurar que tomará medidad legales contra este testimonio: "Cada testimonio de abuso sexual debe ser tomado en serio y esta es la razón por la que mi respuesta era necesaria. No obstante, esta historia es factualmente imposible y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades para tomar acciones legales".