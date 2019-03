Justin Bieber acude con su hermano pequeño Jaxon a los Premios Grammy 2016

El pasado 15 de febrero tuvo lugar la 58º edición de los Premios Grammy, una ceremonia que estuvo plagada de momentos memorables protagonizados por las estrellas más destacadas de la música internacional. Uno de los cantantes más populares del momento, Justin Bieber, vivió una noche más que especial, pues fue la primera vez en toda su carrera que era galardonado con una de estas estatuillas.

El exitazo que ha tenido en este último año el 'teen idol' ha conseguido que se lleve el Grammy a la Mejor Canción Electrónica por 'Where Are Ü Now', tema que interpreta junto a Skrillex y Diplo. Y a pesar de que nunca habíamos visto acudir a Justin a un evento público con nadie de su familia, el artista consideró que este era un momento lo suficientemente importante como para llevar a su monísimo hermano pequeño, Jaxon Bieber.

El intérprete de 'Sorry' demostró lo especial que es su hermano para él posando cariñosamente en la alfombra roja. El niño, elegantísimo con su traje negro y su pajarita, se mostró un pelín vergonzoso, pero su hermano hizo todo lo posible y bromeó con él para que el pequeño se soltara delante de las cámaras. ¡Sin duda Jaxon sabe sacar el lado más tierno del cantante!

Otra que mostró todo su apoyo a Bieber fue su exnovia, Selena Gomez, que lejos de guardarle ningún rencor, declaró para Entertainment Tonight: "Estoy muy contenta por él, de verdad, ha sido fantástico". Y tan fantástico, pues nosotras no podemos alegrarnos más porque nuestro Justin haya sido por fin premiado en esta fiesta de la música.