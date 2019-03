Justin Bieber y Selena Gomez tienen un encuentro clandestino

Justin Bieber lleva un tiempo soltero pero hace bastante que no se le conoce una relación seria como la que mantuvo con Selena Gomez. Ahora, el cantante ha querido aclarar cómo está su corazón en estos momentos tras visitar el show de Ellen DeGeneres.

Así, el cantante declaró que está soltero, un estado con el que se siente feliz: "No estoy saliendo con nadie. Estoy muy bien soltero", dijo contundentemente el artista que reconoció que al estar todo el año recorriendo el mundo con su tour 'Purpose' le resulta imposible mantener una relación.

Aunque, estas palabras contradicen sus hechos. Y es que hace una semana Bieber fue pillado junto a Hailey Balwin, con quien salió el año pasado, en Los Ángeles en actitud cariñosa.

Y ahora parece ser que lo han vuelto a pillar junto a Selena Gomez en un encentro clandestino tal y como asegura una usuaria de Twitter: "Mi amigo se sentó al lado de Justin Bieber en la iglesia hoy y Selena Gómez llegó y abrazó a Justin y le dijo'"es bueno verte, espero que estés bien'", afirma.

Algo que no nos extraña pues no es la primera vez que se ven de un tiempo a esta parte. Aun así, esté soltero o no quien sí sabemos que está siempre junto al cantante y ocupa gran parte de su corazón es su perro Todd, quien lo acompaña a todas partes y hace que su estancia en el extranjero sean menos solitaria, tal y como afirmó en el programa de Ellen.