Justin Bieber abandona su concierto en Oslo después de la primera canción

Si hay una palabra que define a la perfección a Justin Bieber es polémico. El canadiense ha vuelto a incendiar las redes sociales tras el feo gesto que ha protagonizado durante un concierto en Oslo, Noruega, en el que dejó tirados a sus fans después de interpretar la primera canción del setlist de la actuación.

Después de esta primera toma de contacto con el público local, el cantante se acercó al borde del escenario con una especie de trapo con el que comenzó a limpiar el suelo, momento tras el que Bieber empezó a gritar a sus fans sin motivo aparente. "¿Qué hacéis? Parad. He dicho que paréis. ¿Chicos, me oís? Intento limpiar el suelo. Es igual. Ya he terminado. No sigo con el concierto", les dijo muy enfadado.

Este no es el primer gesto controvertido que el artista ha protagonizado estos días, y es que su visita a España ha sido de lo más comentada, y no precisamente para bien. Primero abandonó sin previo aviso una entrevista en la radio, para más tarde acudir a 'El Hormiguero'.

Los fans del cantante no han querido ver el gesto del artista como una falta de respeto, sino como el resultado de la extenuante agenda de trabajo que durante la última semana le ha llevado a visitar varios países europeos sin dejarle apenas tiempo para dormir y descansar.

A pesar de todo, y para intentar enmendar el error, Bieber ha publicado un mensaje dirigido a todos sus fans en su cuenta de Instagram, en la que les ha pedido disculpas por su extraño comportamiento de la última semana: "Lamentablemente ha sido una semana difícil para mí, muchos días largos y sin dormir, mientras tengo que estar listo para las cámaras, fans, etc. En ningún momento pretendí ni quise ser grosero, pero decidí terminar el concierto cuando vi que las personas de la primera fila no me estaban escuchando. Espero que la gente sepa de dónde vengo. No siempre actúo de la manera correcta, porque soy humano y estoy luchando conmigo mismo por ser mejor, y no reaccionar ni responder de tan malas maneras. Desgraciadamente, hay personas que se vieron afectadas por cómo soy. Lo siento mucho por las personas del público que estaban más atrás del público y no tuvieron la culpa y por todo aquel al que he podido ofender. Siento también haber hecho perder su tiempo a la gente que veía el concierto por la televisión. Me aseguraré de arreglarlo la próxima vez. Con amor, Justin".

¿Qué le pasará en realidad a Justin?