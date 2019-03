Justin Bieber deleita a 20.000 fans entre pirotecnia y piruetas

Al nuevo chico descarado le gusta hacerse de rogar. Si en Madrid su actuación se demoró durante cuarenta minutos, esta vez fue de casi cincuenta. Hasta que al fin descendió Justin de los cielos, literalmente colgado en unas alas de ángel metálicas. Su arranque fue una declaración de intenciones: coreografías imposibles, fuegos artificiales, séquito de bailarines y derroche lumínico y sonoro.

Tras unos frenéticos All around the world y Take You, Bieber, de blanco total y guantes dorados, se quitó por fin las gafas. "Barcelona es de mis ciudades favoritas para venir a cantar. Hacedlo conmigo", susurró al ritmo de Catching Feelings.