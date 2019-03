Julieta Venegas debe recibir terapia psicológica según el tribunal de justicia

Tras el juicio con el padre de su hija

Hacía mucho que no escuchábamos hablar de Julieta Venegas. Es por eso que ella ha sido la encargada de que su nombre vuelva a sonar. La cantante ha protagonizado su propio escándalo por la custodia de su hija. Y no sólo eso, es que el tribunal que llevó el caso no sólo le ha quitado la custodia completa de su hija, si no que le ha recomendado acudir a una terapia psicológica para "solucionar sus problemas emocionales".