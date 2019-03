El juicio sobre la custodia de Rocco Ritchie, el hijo de Madonna, será el 3 de febrero

Rocco Ritchie, el hijo adolescente de 15 años de Madonna, se ha rebelado contra su madre y se niega a volver a su lugar de residencia en Nueva York. Por el momento permanece 'encerrado' en Londres desde las pasadas navidades en casa de su padre, Guy Rictchie, y de su madrastra.

El joven sigue firme en su decisión y ni el juez que le instó volver a Nueva York ni las constantes fotografías que sube su madre a Instagram, demostrándole lo mucho que le echa de menos, le hacen cambiar de opinión. Rocco no quiere volver a casa y madre e hijo han puesto la custodia del menor en manos de la justicia. La fecha para la celebración del juicio que marcará un antes y un después en la vida de la cantante y de su hijo será el 3 de febrero en Nueva York.

La guerra no es tan solo entre el hijo y su progenitora, sino que el padre apoya al adolescente y ha contratado a un abogado para que defienda al joven y le permita trasladarse con él y su madrastra a Londres. El adolescente ya no soporta el constante control al que le somete la estrella del pop, ni las estrictas dietas ni la disciplina que le impone y está harto de acompañarla a los conciertos de la estrella del pop. Como buen adolescente que es no quiere reglas y sí ir y venir cuando le apetezca. La fecha está al caer… ¿Se arrepentirá de esta radical decisión?