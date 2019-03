Juan Camus, trending topic tras publicar la portada de su nuevo disco 'Me cuesta tanto olvidarte'

Juan Camus vuelve a convertirse en trending topic. Parece que la polémica que ha generado con el reencuentro de Operación Triunfo 1 le ha salido rentable al artista porque en este último tiempo hemos escuchado más veces su nombre que cuando salió del concurso.

Tras unas polémicas declaraciones sobre el reencuentro de OT donde reveló a través de Twitter que estaba muy ofendido porque aunque finalmente acudió parece que las cosas no salieron como él se imaginaba: "Imágenes mías cantando no veréis porque no me dejaron cantar nada. Yo hacía de attrezzo".

Pero no solo por eso es tendencia, sino que la portada de su último disco 'Me cuesta tanto olvidarte' ha corrido por las redes como la pólvora acaparando todo tipo de críticas y mofas. ¿Qué te parece?