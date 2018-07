Los jóvenes británicos conocen más a Justin Bieber que a William Shakespeare

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO

¡Vaya, vaya! Según un estudio realizado por la plataforma de música en streaming Deezer, los jóvenes británicos están más familiarizados con Justin Bieber que con la obra de uno de los reyes de las letras, William Shakespeare. Y no solo eso, sino que un tercio de los entrevistados directamente no reconoce la famosa frase del escritor "ser o no ser" de Hamlet y si las letras de Bieber. ¿Qué te parece?