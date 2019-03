Un joven pide matrimonio a su novia durante un concierto de One Direction

¡No sabíamos que los chicos de One Direction eran tan románticos! La banda británica ha ayudado a un joven a pedirle matrimonio a su chica y lo ha hecho nada más y nada menos que en mitad de uno de los conciertos de su 'Where We Are Tour' celebrado el pasado 30 de septiembre en Atlanta.

Harry Styles fue el encargado de parar su actuación para que este fan hiciese la proposición, la cual pudieron disfrutar todos los asistentes al concierto gracias a las pantallas gigantes donde se estaba retransmitiendo este romántico momento.

Bradley Chisenhall ha querido agradecer este bonito gesto a la banda británica, que ya se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales donde todo el mundo ha querido ver el vídeo de esta original pedida de matrimonio y dejar sus comentarios bajo el hashtag #1Dproposal.