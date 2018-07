Una joven copia el vestido de Beyoncé de la Gala MET 2015 para su graduación

No ha tardado en hacerse viral

El fenómeno fan no tiene fin. La última hazaña ha sido la de una joven que copió el vestido de Beyoncé para acudir a su graduación. Creó tal impacto que India Ross se sintió como una auténtica diva: "Todo el mundo me miraba y se quería hacerse fotos conmigo. No parecía una graduación, me sentí como Beyoncé en la alfombra roja de los Grammy", afirma la chica.