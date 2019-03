Los Jonas Brothers ya han cancelado su cuenta en Twitter

Las redes sociales están que arden, 'The Jonas Brothers' son Tendencia Mundial por cerrar su cuenta en Twitter, lo que podría suponer una nueva etapa tanto para Joe, Nick o Kevin Jonas.

Los fans de la banda no paran de comentar y enviar a través de la red social mensajes de agradecimiento por tantos años de buenos momentos compartidos. A través del hashtag #JonasBrothersPleaseComeBack, seguidores de todas las partes del mundo les piden a sus ídolos que vuelvan juntos a los escenarios.

‏"@StayWithUsJonas The Jonas Brothers Isn´t OVER solo son tiempos díficiles NO LOS FINALES, DEBO CREER QUE ASI SERA. Fuera lo negativo adentro lo positivo".

"@logantevoyadarThe Jonas Brothers fueron parte de mi infancia. Y si ya no regresan solo les diré que muchas gracias por todos esos buenos momentos".

"@caroargjb Qué triste que The Jonas Brothers sea tt por esta razón :( me duele en el alma #JonasBrothersPleaseComeBack".

Al parecer, los motivos de la separación de la banda y la cancelación de todos sus conciertos parece que tiene que ver con Joe Jonas y su adicción a las drogas:"Nick y Kevin no se preocupan por lo que está pasando con la banda, lo que quieren es la salud de su hermano. Hablaron con Joe acerca de sus miedos y de la importancia de buscar ayuda", revelaba una fuente cercana al grupo en la revista 'Star'.

Tendremos que esperar para ver si esto es definitivo o es cuestión de tiempo que los hermanísimos vuelvan a deleitar a todos sus fans con sus canciones.