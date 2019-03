Los Jonas Brothers demandan a Justin Bieber por el uso de las iniciales 'JB'

El joven Justin Bieber cantará en un juzgado. O al menos, si los Jonas Brothers mantienen la demanda que le han puesto al cantante, por el uso de las iniciales JB y que los hermanos consideran de su propiedad.

El trío que ya han encontrado el respaldo de la Factoría Disney, consideran que son los únicos que tienen derecho a usar las siglas, y quieren prohibir a Justin que utilice las dos letras, alegando que la carrera de los Jonas comenzó antes.

Bieber, que por su parte tiene el apoyo del cantante Usher, ha declarado que está en su derechos de usar sus propias iniciales y no cree que pueda perjudicar profesionalmente al trío.

La polémica está servida y aunque no se entiende a que viene esta demanda, las malas lenguas dicen que el odio que parecen tener los hermanos por el joven cantante tiene un nombre, Selena Gómez. No olvidemos que Selena salió con el hermano pequeño, Nick Jonas. ¿Será que todavía no lo ha superado?