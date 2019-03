Los Jonas Brothers cancelan su gira por diferencias dentro del grupo

DESPUÉS DE TANTO ÉXITO, ¿LOS HERMANOS SE SEPARAN?

Los Jonas Brothers han cancelado su próxima gira por problemas y mal entendidos dentro del grupo. Según el portavoz de los hermanos, Jesse Derris, los Jonas no están de acuerdo entre ellos de qué dirección y qué tipo de música hacer. Pero que no cunda el pánico entre los fans porque afirma que los hermanos no tienen pensado separarse. ¿¿¿O sí???