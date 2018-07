Jon Kortajarena, Alessandra Ambrossio o Kim Kardashian protagonizan el nuevo sexy videoclip de Fergie

Jon Kortajarena se ha convertido en el protagonista del nuevo videoclip de Fergie, en el que interpreta a un repartidor de leche que queda encandilado de la belleza de las mujeres que le rodean, hasta perder el conocimiento.

Alessandra Ambrosio, Kim Kardashian, Fergie, Chrissy Teigen, que aparece amamantando a un bebé, Devon Aoki, Amber Valletta y Natasha Poly lucen cuerpazo y aparecen bañandose en leche.

La exvocalista del grupo ‘Black Eyed Peas’ rinde homenaje a la mujer con este vídeo y reivindica las madres también pueden ser sexys aunque tenga que cuidadr de su hijos.

Fergie ha agradecido a través de las redes sociales a todas las mujeres que han colaborado en el vídeo con un emotivo mensaje: "Ha sido un honor y un placer trabajar con estas diosas".

#AllMyGirlsOnFleek!!! What an honor and pleasure to work with these goddesses. 💗💗 #MILFpack #MILFMONEY pic.twitter.com/2QEeTrJDh0