El cantante confesó ante sus fans del Hollywood Bowl que el pasado no importaba para estar con la persona amada y que creía en las segundas oportunidades.



Ahora, ha aclarado en su blog que la noticia de su vuelta con Jennifer es algo 'erróneo y fabricado' por los medios de comunicación.



El artista se explica: "No creo que nunca dijese 'creo en las segundas oportunidades', pero no puedo estar seguro al 100 por cien y puede que haya dicho accidentalmente algo concretamente sobre esa cuestión".



Aunque las frases sobre 'cosas distintas' fueron dichas 'en diferentes partes del concierto', lo cierto es que hace poco se ha vuelto a ver a la pareja en un hotel.