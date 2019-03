John Mayer dedica una canción a Katy Perry

En una reciente entrevista, John Mayer ha revelado que le ha dedicado una canción a Katy Perry, con quien estuvo un año y medio. 'Aún me siento como tu hombre' ha sido el nombre del tema elegido para referirse a la artista.

"Aún conservo tu champú en mi regadera, en caso de que quieras lavar tu cabello", escribió en la canción Mayer, quien ofreció una entrevista a 'The New York Times', donde dijo que él es una muestra de que no ha salido con mucha gente en los últimos años: "Esta ha sido mi única relación".

El artista ha explicado en la entrevista que su nuevo disco: 'Search of Everything', no es un álbum de ruptura, aunque reconoció que llegó a llorar durante su realización.

Aunque Katy Perry todavía esté en la cabeza de John Mayer, el artista dijo en la entrevista que utiliza una app exclusiva para buscar pareja.