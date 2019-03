Joe McElderry descubre que es gay gracias a Twitter

Imagina que te presentas a un concurso musical que ha lanzado a la fama a la mismísima Leona Lewis y la audiencia decide que seas el ganador. Tu popularidad hace que tus seguidores en las redes sociales se multipliquen.

Un buen día, alguien decide hackear tu Twitter y, haciéndose pasar por ti, confiesa que eres homosexual, algo que tú, para nada, te habías planteado. ¿Qué harías si esto ocurriera?

Pues exactamente eso le ha pasado a Joe McElderry, el último ganador de la edición británica de Factor X. El cantante, de 19 años, ha visto como un hacker le sacaba del armario a través de la conocida red social.

Lejos de montar un drama por esto, Joe está muy agradecido a Twitter porque, gracias a este hacker, se ha dado cuenta que es gay. En declaraciones al diario The Sun, Joe ha confesado que al principio se enfadó un poco por la situación, pero que después de pensar lo que el hacker puso, pensó “Vaya, pues no se aleja tanto de la realidad”. Tanto, que le dijo a su madre “¿Te acuerdas de lo de Twitter? Pues no tuve nada que ver con ello, pero era verdad”.

McElderry, que editará su disco debut en octubre, asegura que nunca antes se había sentido homosexual. “No me sentía atraído ni por los chicos ni por las chicas”.

Sea como sea, el cantante no ha hecho más que obtener el apoyo de sus fans y de Simon Cowell, productor y polémico jurado del programa que le ha dado a conocer.