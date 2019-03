EL CANTANTE PUBLICA UN VÍDEO CON LOS ÁNGELES DE Victoria's Secret

Joe Jonas ha demostrado que siente cierto rencor hacia Gigi Hadid. Y es que después de que la modelo rompiese con él para comenzar a salir con Zayn Malik, Joe no quiere tener cerca a la modelo. Por eso no es de extrañar que Gigi no aparezca en el vídeo que ha protagonizado Joe junto a los ángeles de Victoria's Secret.