Joe Jonas y Sophie Turner pasean su amor por Nueva York

SALIERON JUNTOS DE UN HOTEL

Todo indica a que hay una nueva pareja en Hollywood formada por Joe Jonas y Sophie Turner. El cantante y la actriz despertaron las sospechas en un concierto de Kings Of Leon, donde no se cortaron, y disfrutaron de la música entre besos y muestras de cariño. Pero no es la única vez que se les ha visto juntos. Este mismo miércoles han sido fotografiados a la salida de un hotel en Nueva York.