Joe Jonas y Sophie Turner confirman su relación en las redes sociales

Aunque era un secreto a voces, es cierto que ellos aún no habían hecho oficial su relación. Joe Jonas y Sophie Turner han querido esperar hasta el 2017 para confesar su amor ante los miles de seguidores que suman en sus redes sociales. Ha sido la actriz la encargada de publicar una foto de su chico fumando apoyado en la parte trasera de un barco mientras navegan por aguas de Miami, y ya ha alcanzado los casi 120.000 'me gusta'.

Por su parte, Joe no se ha hecho eco de su noviazgo en las redes sociales, pero seguro que la confirmación por su parte no se hará esperar mucho después de que la conocida actriz de 'Juego de Tronos' haya dado el paso.

Ya era una relación casi confirmada, pues les habíamos visto juntos paseando por las calles de Miami y en una boda de unos amigos de la familia Jonas, a la que Joe asistió en compañía de su chica y su hermano se encargó de contárselo a todos sus seguidores publicando imágenes y vídeos del momento en su perfil de Instagram, pero ellos aún no se habían manifestado al respecto.

Y es que parece que las cosas entre la feliz pareja van muy en serio. La actriz y el cantante se entienden a la perfección, como una fuente cercana a Joe ha confirmado. Además, al parecer, el vocalista de la banda 'DNCE' está encantado con su chica, porque es madura y sabe darse caprichos ella sola, no le interesa ni su dinero ni su fama.

"Joe está encantado con Sophie, entre otras cosas, porque gana su propio dinero y es totalmente autónoma en ese sentido. Una de las cosas que más le gustan de ella es que no le deja pagar por ella todo el tiempo, a diferencia de muchas de las otras chicas con las que ha estado. Ella insiste siempre en pagarse sus viajes en avión de su bolsillo cuando él le pide que vaya a verle y se ofrece a abonarle el importe", explicó una fuente a la publicación The New York Post.