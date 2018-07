Joe Jonas rompe su silencio sobre la relación de Gigi Hadid y Zayn Malik

Joe Jonas ha dado su veredicto sobre la relación de su ex, Gigi Hadid y Zayn Malik. El cantante, que pronto comenzará su gira junto a Selena Gomez como telonero, ha confesado que considera "muy rápido" como el ángel de Victoria's Secret ha superado su relación con Jonas en brazos del también cantante Zayn Malik. ¿Resentido?

La noticia de que Hadid había comenzado su noviazgo con el excomponente de One Direction se hizo pública en el mismo mes que nos enteramos que había roto con Joe Jonas. Lo cierto es que, fuentes cercanas a Jonas afirmaban antes de sus declaraciones que el artista no le había hecho ni pizca de gracia el nuevo noviazgo de Gigi. Además, hace poco confesó que había "escrito una canción que iba a jorobar mucho a alguien. Ellos sabrán que son ellos al escucharla, pero, en cierto modo, es un cumplido que me afecte esto tanto", reveló al medio 'The Sun'.

La modelo cumplía 21 primaveras este sábado rodeada de su familia. Además, la amiga de Kendall Jenner publícó en su cuenta de Instagram el reportaje de Vogue que ha protagonizado junto a Zayn Malik.