Joe Jonas revela sus verdaderos sentimientos hacia Demi Lovato

Hace unos días, Demi Lovato decidió dar a conocer su trastorno bipolar y revelar que "convive con una enfermedad mental". Este ejemplo de superación ha sido tomado por muchos como un acto de valentía contarlo y su ex, Joe Jonas ha decido sumarse a la campaña de apoyo a Lovato: "Es honesta y transparente, no tiene miedo a proclamar con orgullo: 'Esta soy yo, te guste o no'. Me gustaría ser como ella en este sentido, a veces me pierde el exceso de prudencia. Demi es valiente como nadie", dijo el vocalista de DNCE.

Jonas ha reconocido, además, que no considera a Lovato como una ex ya que es como de su "familia". No sabemos si con esta definición de su relación con la artista quiere decir que podría ser, de nuevo, su novia. "Algunas veces tienes que saber cuándo voltear tus cartas. No pienso en ella como una ex. Somos muy buenos amigos. Hemos vivido mucho juntos y somos muy cercanos", ha confesado.

Aunque la relación de Demi Lovato y Joe Jonas, apenas dos meses después de coincidir en 2010 en 'Camp Rock', parece que el excomponente de los Jonas Brothers guarda muy buen recuerdo de Demi. Tanto es así, que no ha dudado en deshacerse en halagos hacia ella como hemos podido ver en sus últimas declaraciones. Después de que la cantante haya roto con Wilmer Valderrama, ¿se darán una segunda oportunidad?