Joe Jonas, pillado junto al rehabilitador de estrellas Mike Bayer

¿Tendrá alguna relación con las drogas?

Parece ser que uno de los Jonas pueda estar atravesando uno de los momentos más duros. El cantante Joe Jonas fue visto hace unos días paseando junto al encargado de ayudar a algunas estrellas más relevantes del mundo celebritero a superar sus problemas de adicción. Oh my God!!! ¿Necesitará Joe Jonas algún tipo de rehabilitación? Esperemos que no...