Joe Jonas: "Miley Cyrus y Demi Lovato me hicieron probar la marihuana”

EL CANTANTE SE CONFIESA PARA EL MEDIO Vulture

Joe Jonas ha abierto la boca y ha dejado al mundo de piedra con sus declaraciones. No solo ha admitido que fue por la presión que sintió por parte de Miley Cyrus y Demi Lovato por lo que probó la marihuana por primera vez, si no que ha confesado los motivos que le hicieron alejarse del lado de Demi Lovato. Y la verdad que sus declaraciones no tienen ningún tipo de desperdicio. ¡Menuda dosis de sinceridad!