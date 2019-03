Joe Jonas habla de su relación con su ex Taylor Swift

Joe Jonas habla sobre su relación con Taylor Swift. Joe y la cantante tuvieron un fugaz noviazgo en el 2008 y ahora el ex de los 'Jonas Brothers' califica su relación con Taylor como "cool". Además, el cantante también dice que es normal que ella escribiese una canción sobre su relación, 'Forever And Always'. Y es que su romance fue breve pero muy intenso.

El cantante ha desvelado lo que piensa sobre Taylor y sobre la canción que le escribió: "Creo que es parte de ser músico, supongo. Escribes canciones sobre el otro... Ella es genial. Y sí, somos amigos. En esta industria conoces a mucha gente y es difícil ser amigos con gente que está viajando constantemente, pero sí, estamos cool".

Qué alivio que esta expareja tenga tan buen rollo, sobre todo ahora que Taylor está feliz con su nuevo novio Calvin Harris, a quien presentó formalmente en la entrega de los Billboard Music Awards.