Joe Jonas le gasta una broma picante a Adam Levine

Joe Jonas ha vuelto a dar buena cuenta de su sentido del humor a través de Instagram. El excantante de los Jonas Brothers publicó durante la final del talent show 'The Voice' una fotografía junto a un cartel publicitario protagonizado por el coach del concurso Adam Levine.

En el mural aparece el cantante de Maroon 5 anunciando una crema anti acné cuyo bote señala con el dedo. Es por ello que al ver el póster al mediano de los Jonas Brothers no se le ocurrió otra cosa que colocarse de tal manera que el dedo de su amigo pareciese su propio pene. Además, y para mayor burla del intérprete, el cartel aparece encabezado por el nombre del producto: ‘Proactive+’.

No es la primera vez que Joe Jonas utiliza su perfil personal de Instagram para hacer este tipo de travesuras, y es que el ex Jonas Brothers es muy creativo y asiduo a los fotomontajes con los que no duda en sorprender a sus seguidores cada vez que tiene ocasión.