Joe Jonas gasta una broma pesada a una fan

Imagina la situación: estás de compras mirando trapitos en una de tus tiendas favoritas, cuando de la nada aparece tu cantante favorito y te regala 400 dólares... ¡Ni en tus mejores sueños se te hubiera pasado por la cabeza!

Pues esto fue lo que le pasó a uno súper fan de Joe Jonas. La chica en cuestión estaba de compras en una tienda de ropa cuando, de repente, se le planta delante el cantante y le dice que ha tenido un buen año y que quiere regalarle 400 dólares para que se los gaste en lo que quiera. ¿Te imaginas la cara de la chica?

Pero tras la emoción inicial, llega la peor pesadilla de su vida. Cuando la chica se dispones a salir de la tienda, la acusan de haber robado esa misma cantidad de la caja registradora. ¿Y ahora quién se va a creer que Joe ha sido el que le ha dado ese dinero? Pobrecilla...

Menos mal que se trataba de una broma del programa ‘Your friends will never believe you’ y tras pasar el bochornoso momento, Joe apareció de nuevo para abrazarla y decirle que todo era mentira... ¡Vaya susto! Aunque a más de una seguro que le hubiera encantado estar en el lugar de esta fan...