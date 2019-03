Joe Jonas estrena canción con un videoclip muy subidito de tono

Joe Jonas ya no es un niño. El cantante se muestra más maduro que nunca en el videoclip de su último single, 'Just in love'. Y es que el chico ha protagonizado en el video unas imágenes de lo más calentitas. Unas escenas que a las que el cantante no nos tiene acostumbradas y hacen que sea muy difícil perder de vista un sólo segundo de la canción. ¡Auténtico desate el de los jóvenes!

Joe demuestra tener un lado muy romántico y muy muy picantón. Escenas de cama, besos cómplices y muchos, muchos revolcones. Una mezcla de pasión y amor que siguen al pie de la letra el título de la canción, 'Simplemente enamorado'. ¿Le habrá despertado la llama del amor su compañera de escena?

París ha sido el escenario elegido por el cantante para protagonizar el clip y es que la ciudad del amor viene como anillo al dedo para dar vida a una canción de lo más romántica y pasional que nos pone la piel de gallina. Y es que con tanto besuqueo, caricias varias y calentones de pared los protas del video nos dan que pensar. ¿Habrán traspasado la linea que separa la ficción de la realidad? Si es que estos chicos trasmiten... ¡Y mucho!

Las escenas de baño son sin duda alguna las más apasionadas y picantorras. Un lugar que les da mucho juego y para dar rienda suelto a todo el frenesí que pide la canción. Así que puestos a probar posturitas que mejor que el lugar más glaomouroso de la casa. Y es que con tanto jueguecito en la bañera, pistolita arriba pistolita abajo, el agua de la bañera está... ¡Qué arde!

Además de mostrarnos su lado más carnal, Joe demuestra que es un novio de esos que cualquiera querría. Poemas de amor, miradas que matan y momentazos como la despedida en la estación no son aptos para las más sensibles.

Todo un despliegue de pasión para que al final Joe se quede más solo que la una y su novia parta en un taxi rumbo a alguna parte al más puro estilo Pretty Woman. ¿Irá Joe también en su busca al terminar el videoclip?