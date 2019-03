Joe Jonas desvela los problemas que tuvo con un condón cuando perdió su virginidad

Joe Jonas ha participado en Ask Me Anything (Preguntame cualquier cosa) en Reddit y las declaraciones que hemos obtenido de esta entrevista son muy jugosas. Así, el artista ha hablado sobre la primera vez que mantuvo relaciones sexuales relatando una gran anécdota sobre ese momento.

"Perdí mi virginidad con una chica llamada Ashley. Seguramente lo encontréis en Google, es bastante sencillo. Google os puede decir que Ashley es", haciendo referencia a la actriz de Crepúsculo Ashley Greene.

Pero el problema surgió porque ninguno de los dos tenían preservativos y la liaron bastante hasta que dieron con uno: "Fue una gran historia porque no tenía condones, así que fui a buscar entre las cosas de nuestro batería Jack, que era mi compañero de habitación en ese momento. Así que dejé la habitación patas arriba en busca de ellos. Cuando llegó a casa pensó que alguien había entrado en su habitación porque estaba todo destrozado pero es que yo estaba en extrema necesidad. Tenía que suceder en ese momento. Y la protección es lo primero, chicos", cuenta el mediano de los Jonas Brothers.