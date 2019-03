Joe Jonas celebra por todo lo alto su 22 cumpleaños en Las Vegas

Joe Jonas va camino de hacerse todo un hombretòn hecho y derecho. Cumple 22 añitos y para celebrarlo nada mejor que desplazarse hasta Las Vegas donde el cantante ha festejado por todo lo alto un día tan especial.

Hace ya uno seis años que Joseph Adam Jonas llegó a nuestras vidas junto a sus hermanos, Nick y Kevin. El éxito de los 'Jonas Brothers' subió como la espuma y pronto Disney Channel les echó el ojo. Después de que el grupo apareciera en un capítulo de la serie 'Hannah Montana' con un éxito rotundo, los hermanos protagonizaron 'Camp Rock', película en la que Joe era la gran estrella y a la que siguió una segunda parte además de un corto y una serie.

Tras la gran popularidad alcanzada junto a sus hermanos, Joe decidió despegar en solitario y el pasado mes de mayo salía a la luz su primer single: 'See No More'. Y parece que no le está yendo nada mal al chico puesto que hace unas semanas anunciaba en su Twitter que acompañará a Britney Spears en su gira 'Femme Fatale Tour'.

Joe no solo ha tenido éxito en el mundo artístico, también en el plano sentimental está hecho todo un rompecorazones. Son muchos rostros conocidos los que han caído rendidos a sus pies y que no han conseguido domar su corazón. Demi Lovato, Taylor Swift o Ashley Greene son algunos de los nombres que figuran en su lista de conquistas.

Visto lo visto, a este chico le espera un futuro muy prometedor. Desde aquí le deseamos muchísima felicidades y que cumpla muchos más... ¡y que nuestros ojitos lo vean!