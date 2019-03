Joe Jonas celebra su 25 cumpleaños en Las Vegas con dos strippers enanas

¡Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas! Eso es lo que debió de pensar Joe Jonas con la celebración de su cumpleaños. El cantante cumplió 25 años y se trasladó a la 'ciudad del pecado' para celebrarlo por todo lo alto en compañía de algunos amigos, con los que acudió al exclusivo cabaret Beacher's Madhouse situado en el interior del casino MGM Grand de Las Vegas.

Lo que no sabía él era lo que le esperaba… ¡A Joe le habían preparado un sensual baile con dos bailarinas enanas! Una de ellas era Little Spinner, la bailarina más bajita del mundo, y la otra iba disfrazada de Miley Cyrus. Una curiosa imagen que seguro no podrá olvidar el cantante que parece haberse despendolado tras su reciente ruptura con la diseñadora Blanda Eggenschwiler.

El vídeo del momento, publicado por TMZ, ya está dando mucho de qué hablar en las redes sociales donde son muchos los fans que se han quedado con la boca abierta al ver las imágenes. ¡Felicidades Joe!