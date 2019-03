Jimmy Fallon versiona 'We are the champions' junto a One Direction, Ariana Grande o Usher, entre otros

El pasado domingo tuvo lugar uno de los eventos deportivos más importantes del año: la Super Bowl. El evento tuvo lugar en la Universidad de Phoenix, donde los Patriots vencieron a los Seahawks, tras el partido Jimmy Fallon quiso rendir un homenaje a los ganadores.

El presentador de 'The Tonight Show' reunió a varias estrellas como Carrie Underwood, Sam Smith, Ariana Grande, Meghan Trainor, One Direction, Blake Shelton, Usher y Christina Aguilera junto a la banda que acompaña a Jimmy Fallon en todos sus shows, 'The Roots'. Todos han cantado a capella el himno 'We are the champions' del ya desaparecido grupo británico 'Queen'.

Este es el segundo clip de este estilo que Jimmy realiza junto a 'The Roots' y más invitados, en 2013 el presentador y el grupo versionó 'We can't stop' de Miley Cyrus.